«Карантинить не скучно»: брат Лизы Галкиной спародировал Игоря Николаева

Пока Лиза Галкина устраивает на домашней изоляции импровизированные показы мод, ее шестилетний брат Гарри пробует свои силы в юмористическом жанре. Наследник 70-летней Аллы Пугачевой сумел развеселить взрослых, представ в образе Игоря Николаева.

К слову, сам композитор пока еще никак не отреагировал на свежую пародию в исполнении своего крестника. Ради шутливого видео сынишка примадонны отечественного шоу-бизнеса и ведущего программы «Лучше всех!» Максима Галкина раздобыл накладные усы. Свой образ наследник Аллы Борисовны дополнил солнцезащитными очками.

«Выпьем за любовь… За любовь! Не узнали что ли Гарика?!» — задался вопросом сын шоумена, вжившись в образ именитого музыканта.

Примечательно, что одной из первых свежий видеоролик с участием Гарри оценила супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия. Поп-исполнительница ничуть не удивилась тому, что наследник Примадонны растет талантливым и смышленым ребенком.

«Да, вам карантинить не скучно!» — отметила артистка.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, дочка Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева — четырехлетняя Вероника — с легкостью нашла общий язык с двойняшками Пугачевой. По словам возлюбленной музыканта, когда их дочка долго не видится с Гарри и Лизой, она начинает по ним скучать. Девочке нравится проводить время в компании наследников шоумена Максима Галкина. Иногда компанию малышам составляет и внучка Примадонны — восьмилетняя Клавдия.