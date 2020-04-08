«Нежная невеста»: дочь Сафонова поделилась трогательными кадрами со свадьбы в Израиле

Кирилл Сафонов счастлив в браке с Сашей Савельевой. Год назад у них родился сын Леон. Однако от первого брака у актера также есть взрослая дочь Анастасия. 24-летняя девушка давно живет с США, но иногда видится с отцом. А в 2019 году она вышла замуж за своего возлюбленного — ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Свадебная церемония прошла в Израиле. На ней присутствовал и артист со своей женой и маленьким сыном.

8 апреля Анастасия опубликовала архивные кадры со свадьбы. Она показала трогательный момент, когда жених впервые увидел ее в свадебном платье. Девушка выглядела неотразимо в платье-бюстье со шлейфом и с фатой на голове. Мерфи улыбнулся и обнял свою суженую, когда она коснулась его плеча. Так дочь Сафонова решила поздравить мужа с днем рождения.

«С днем рождения, мистер Бонд, спасибо вам за то, что вы самый необыкновенный человек, которого я когда-либо встречала», — написала она.

Поздравил зятя и Кирилл. «С днем рождения, Джуниор», — лаконично написал он.

А вот многие поклонники восхитились видео со свадьбы. Они были очарованы дочкой актера. «Это так красиво! Нет слов», «Самая нежная невеста», «Уникальные кадры! Такая память», «Поздравляем твоего мужа! Он достоин принцессы», «Стильная свадьба, до сих пор вспоминаю», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Сафонов волновался, когда выдавал дочь замуж. Однако супруга была рядом с ним. Она поддерживала его, а также поздравила свою падчерицу. Девушки давно знакомы и тепло общаются.