«Словно девушка Бонда»: дочь Сафонова сверкнула точеной фигурой в дерзком купальнике

Кирилл Сафонов счастлив в браке с бывшей солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Долгое время у влюбленных не было общих детей, но год назад певица подарила избраннику сына Леона. Также от первого брака у актера есть взрослая дочь Анастасия. Он поддерживает отношения с наследницей и осенью 2019 года побывал на ее свадьбе в Израиле. 25-летняя девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

К слову, Савельева подружилась с падчерицей. Она тоже была на торжестве вместе с маленьким ребенком. Дочка Сафонова выросла настоящей красавицей.

В феврале она вернулась из отпуска на Виргинских островах в Бостон. Но до сих пор Анастасия делится красочными снимками, сделанными на яхте. На новом фото она предстала в черном купальнике с экстремальным вырезом декольте. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Курортный образ девушка дополнила темными солнцезащитными очками и серьгами.

«Геолокация там, где −6 градусов, а мысли — в тропическом фильме Джеймса Бонда», — написала она.

Некоторые поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится наследница актера. Другие оценили ее уточненный стиль. «Точно, девушка Бонда», «Все позируют на лодках, самолетах и ламборджини, но ты единственная, кто выглядит к месту», «Красотка», «Вы идеально походите для девушки Бонда», «Точно, словно девушка Бонда», «Вау, ты нереальная красотка», «Мамочки, как ты хороша», — прокомментировали пост подписчики.