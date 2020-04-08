Свидетельство о рождении сына раскрыло настоящие имя, титул и профессию Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. За этим событием наблюдали в разных концах планеты. А спустя год пары родился сын Арчи. Многие уже начали сравнивать супругов с персонажами из сказок о Золушке. Однако не так давно избранница принца уехала в Канаду. Вскоре после этого влюбленные объявили, что хотят жить самостоятельно, без поддержки британской королевской семьи.

В марте Маркл в последний раз побывала в Лондоне и приняла участие в светских мероприятиях. Теперь супруги живут в США вместе с сыном. В связи с такими переменами в прессу попало свидетельство о рождении Арчи. Оно раскрыло тайны полюбившейся многим пары. В обнародованном документе указаны полные имена и титулы отца с матерью, профессии и место рождения их первенца.

Так, теперь известно, что полное имя отца ребенка — его королевское высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, а имя матери — Рейчел Меган. Она тоже имеет титул Сассекская. А о такой работе, как у нее, мечтают почти все девочки — принцесса Соединенного Королевства.

Также документ рассекретил место рождения Арчи. Долгое время ходили слухи, что ребенок появился на свет дома, но на самом деле, наследник герцога и герцогини родился в частной больнице Портленда в Вестминстере, сообщает Daily Mirror.

К слову, стоимость родов там оценивается примерно в 20 тысяч фунтов стерлингов, а это около 1,9 миллиона рублей. А пока Маркл и Гарри успели попрощаться со своим аккаунтом в «Инстаграме» и основать фонд, который назвали в честь сына.