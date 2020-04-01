Принц Гарри и Меган Маркл наняли охрану, работавшую на Анджелину Джоли

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, отказавшиеся быть частью королевской семьи и решившие вести частную жизнь, наняли себе охрану. Как сообщает Daily Mail, герцоги Сассекские выбирали из фирм, которые защищали голливудских знаменитостей, включая Брэда Питта и Анджелину Джоли, Николь Кидман, Мадонну и прочих.

Раньше пару охраняли телохранители из Скотленд-Ярда, что вызывало возмущение английских налогоплательщиков. Новые защитники просят около 400 фунтов стерлингов в день. Помогать с оплатой расходов вызвался отец Гарри — принц Чарльз (из личного кармана, разумеется).

Напомним, что с 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские больше не являются членами британской королевской семьи — они перебрались в США, где собираются начать новую жизнь и карьеру. Вместе с родителями в Америку уехал и их 10-месячный сын Арчи. Решение пары предполагает, что они должны стать полностью финансово независимыми от королевского двора.

Без сомнения, даже без своего статуса, Гарри и Меган останутся одними из самых интересных и влиятельных личностей в англоязычном мире. И охрана им нужна соответствующая.