«Это очень клево»: дочь Изаксон заговорила о большой разнице в возрасте с братом

Дмитрий Маликов обзавелся вторым ребенком в 48-летнем возрасте. На тот момент у композитора уже была взрослая восемнадцатилетняя дочь. После окончания школы Стефания поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Певец очень гордится достижениями наследницы. По словам музыканта, с появлением в их семье еще одного ребенка он стал по-другому смотреть на отцовство. Муж Елены Изаксон подметил, что, когда у него родилась Стеша, он был еще молод. Вполне естественно, что артист вел себя иначе. Дмитрий считает, что быть отцом в тридцать лет и пятьдесят — это совершенно разные вещи.

Старшая дочка Изаксон время от времени делится с подписчиками свежими снимками, на которых она запечатлена с двухлетним Марком. Так, общаясь с одной из верных почитательниц в Instagram, Стефания поделилась собственным мнением относительно большой разницы в возрасте с братом, поддержав при этом свою поклонницу.

«Классно!! У меня с братом тоже 18 лет разница — хорошо так!» — обратилась к Маликовой ее фанатка. «Это очень клево, когда такая большая разница в возрасте. Начинаешь на мир смотреть иначе», — отметила Стеша.

Напомним, что еще в январе Дмитрий Маликов отпраздновал свое 50-летие. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro музыкант ответил на вопрос о том, допускает ли он мысль о появлении еще одного ребенка в семье. Артист уточнил, что ему очень трудно рассуждать на этот счет. По словам певца, он считает, что мало просто родить малыша, его нужно еще и воспитать. Дмитрий также пояснил, что рядом с ребенком должны быть мама и папа, которые не выглядят как дедушка и бабушка.