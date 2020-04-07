«Отходим в конец коридора»: Меньшова поведала, как заботится о родителях во время пандемии коронавируса

Телеведущая Юлия Меньшова поведала, как заботится о родителях во время пандемии коронавируса. Знаменитые актеры Вера Алентова и Владимир Меньшов, как и многие возрастные люди, находятся в зоне риска, в связи с чем дочь старается максимально защитить мать и отца от угрозы. Юлия настояла, чтобы артисты все время находились дома, пока инфекция не сбавит свои обороты. По возможности Меньшова старается обеспечивать родителей продуктами.

«Мы привозим им продукты по списку, ставим у дверей и отходим в самый дальний конец лифтового коридора, чтобы сказать пару слов и улыбнуться друг другу», — отметила она на личной странице в Instagram.

Вера Алентова времени на самоизоляции даром не теряет. 78-летняя актриса активно осваивает гаджеты, чтобы иметь больше возможностей для общения с наследниками и другими людьми. Целеустремленностью мамы Юлия очень гордится.

«Она ухитрилась загрузить еще одно, новое приложение и участвует время от времени в конференциях своей театральной труппы! Короче, умные они у меня, продвинутые, осознанные и ответственные!» — отметила ведущая.

Фолловеры, в свою очередь, отметили сознательность самой Меньшовой. Они искренне порадовались трогательной заботе телеведущей о своих близких. «Вы примерная семья, мы смотрим на вас и делаем так же», — писали они.