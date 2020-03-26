«С мешками под глазами и морщинами»: 50-летняя Меньшова заговорила о принятии возраста

Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая. Она один из лауреатов премии «Тэфи». Как известно, артистические способности у нее стали проявляться еще в детстве. При учете того, что она воспитывалась в творческой семье, это вполне естественно: ее отец — обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов, а мама — народная артистка Вера Алентова. Помимо работ в театре, кино и на телевидении, Юлия не забывает и про соцсети.

Недавно Меньшова рассказала, как борется со стрессом. Она признается, что порой ей приходится выходить из зоны комфорта. На этот раз телеведущая заговорила о принятии возраста. Самой актрисе пошел шестой десяток, поэтому для нее эта тема актуальна. «Вы часто спрашиваете меня: как принять свой возраст? Имея в виду на сей раз желание не поторопить время, а наоборот — затормозить его», — отметила она.

«Но при этом не иссякает и поток вопросов: как понять мужскую психологию, как наладить отношения с детьми, как любить себя, как быть в гармонии с собой? Должна вам признаться, что ответить на эти вопросы коротко — невозможно. Увы!» — заявила блондинка.

Юлия пояснила, что в молодости не понимала мужчин, а 30 лет не умела выстраивать отношения с детьми. «Да и в 50 не могу сказать, что нахожусь в идеальной гармонии с самой собой — временами все-таки колбасит Все это говорит о том, что ответы на многие поставленные вопросы требуют времени. Времени — жизни! Не дня или месяца, и даже не года, а лет!» — поделилась Меньшова своим мнением.

Она также отметила, что построить идеальную жизнь невозможно, так как всегда нужен метод проб и ошибок. По ее словам, теперь она накопила большое количества опыта, но нужно знать что с ним делать. «Может, поэтому мне проще смириться… с мешками под глазами и принять морщинки около них?» — добавила Меньшова. С ней согласилась актриса Светлана Пермякова. Поклонники тоже отметили, что пост получился очень мудрым.