«Никогда не была так хороша»: Меньшова показала себя в 35 лет

В то время она снялась в фильме «Большая любовь», посвятив его родителям.

Как и многие звезды, актриса Юлия Меньшова в самоизоляции занялась своими видео- и фотоархивами, приводя их в порядок. Именно благодаря этому ей удалось обнаружить снимок 14-летней давности, сделанный во время работы над фильмом Дмитрия Фикса «Большая любовь».

На кадре запечатлелась актриса вместе со своим партнером по съемочной площадке Михаилом Пореченковым.

«Мы сняли фильм «Большая любовь» и посвятили его нашим мамам и папам. Эпохе 60-х. С ее искренностью, нежностью, доверчивостью, наивностью. Мы пытались в этом кино соблюсти дух этих лет. И должна сказать, именно это оказалось непростой задачей. Но мы справились, как мне кажется. Оно получилось по-настоящему добрым! А еще, никогда и нигде я не была настолько хороша собой. Вот просто пересматриваю и не верю: неужели это я?» – написала в своем Instagram Меньшова.

Ее поклонники поспешили прокомментировать пост. Многие сошлись во мнении, что и сейчас звезда отлично выглядит, имея свою уникальную прелесть.

«Хочу сказать, что сейчас вы не менее хороши, возраст явно идет вам на пользу», «Да, Юлия. Вы очень хороши в этом фильме. Но с таким обаянием природным, мне кажется, вы и в домашней пижаме и все время привлекательны и очаровательны», «Да вы всегда были и остаетесь красавицей, я бы сказала, Одри Хепберн нашего народа. Грация, женственность, утонченность, элегантность – все это в вас есть», «Редко пишу комментарии, но поверьте, вы сейчас так же прекрасны. Есть люди, для которых время застывает – вы из них. Тонкая, нежная и прекрасная», – ответили поклонники Юлии.