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«Люблю!»: Сати Казанова поздравила жену Сафонова с 36-летием

Свой день рождения экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева отпраздновала еще 25 декабря.

«Люблю!»: Сати Казанова поздравила жену Сафонова с 36-летием
Сати Казанова и Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

Сати Казанова не забыла о дне рождения Саши Савельевой. Свое 36-летие возлюбленная Кирилла Сафонова отпраздновала еще 25 декабря. Этот год стал для певицы богатым на события. В марте супруга актера впервые стала мамой. Она родила первенца — сына Леона. Кроме того, знаменитость решила уйти из девичьего коллектива. По словам артистки, иногда она поддается ностальгическим воспоминаниям о гастрольных турах с группой «Фабрика». Однако пока певица не готова разлучаться на длительное время с девятимесячным сынишкой.

Близкая подруга Савельевой — Сати Казанова — лично поздравила именинницу с 36-летием, пожелав Саше здоровья и процветания.

«С днем рождения, Сашуля! Будь счастлива… Люблю!» — добавила певица.

В интервью программе «Ты не поверишь!» Сати рассказала о том, что Савельева скрыла свою беременность даже от друзей. Артистка заявила, что тоже так поступит с Сашей, когда узнает о своем интересном положении.

Певица Сати Казанова и Саша Савельева
Сати Казанова поздравила Сашу Савельеву с 36-летием (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Говоря о замужестве, Савельева призналась, что с легкостью подружилась с мамой супруга — Галиной Семеновной. По словам певицы, как только она переступила порог дома будущей свекрови, ее сразу же окружили заботой и вниманием. Однако со своей падчерицей Анастасией Савельева не сразу нашла контакт. В первое время дочка Сафонова присматривалась к возлюбленной отца. Как только наследница актера убедилась в искренности чувств новоиспеченной мачехи, она сразу же приняла Сашу в семью.

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«Люблю!»: Сати Казанова поздравила жену Сафонова с 36-летием
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