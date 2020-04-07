Глобальные убытки: свекор Натальи Водяновой потерял 30 миллиардов долларов

Свекор Натальи Водяновой Бернар Арно потерял из-за коронавируса около 30 миллиардов долларов. Напомним, в 2020 году француз возглавил список самых богатых людей Европы — его состояние оценивалось в 107 миллиардов долларов.

Шанхайская компания Hurun Institute подсчитала, что за последние два месяца наиболее активного распространения вируса Арно и Louis Vuitton потеряли около 30 миллиардов долларов. Эта сумма значительно превышает убытки других миллиардеров. Так, акции LV за озвученный срок упали почти на 15% за два месяца — со 107 миллиардов до 77.



Напомним, ранее о больших убытках сообщали и отечественные звезды шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин заявил порталу Teleprogramma.pro, что за один день он и Валерия умудрились потерять около 6 миллионов рублей. Многие знаменитости поясняли, что из-за отмены концертов и других диджитал-мероприятий их казна не пополняется, в связи с чем они вынуждены пускать в оборот ранее отложенные средства.