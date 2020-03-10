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«Потерял 6 миллионов за день»: падение рубля больно ударило по Иосифу Пригожину и Валерии

Звезды всерьез переживают за напряженную финансовую ситуацию в стране.

«Потерял 6 миллионов за день»: падение рубля больно ударило по Иосифу Пригожину и Валерии
Продюссер Иосиф Пригожин. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Падение рубля на мировом рынке ощутимо ударило по карманам многих звезд. Так, продюсер Иосиф Пригожин и его жена – певица Валерия потеряли 6 миллионов рублей за день. Порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что долгое время продолжал верить в стабильность отечественной валюты, но по итогу был очень разочарован. Он, как и многие россияне, хранил деньги в рублях, и поплатился за это.

«Конечно, все это очень неприятно — за один день потерять какие-то деньги. И я потерял. Миллионов шесть рублей точно потерял», — отметил он.

Пригожин пояснил, что в перспективе валютные изменения могут сильно ударить по каждому второму человеку в стране. В совокупности с существованием коронавируса ситуация усугубляется значительно. Иосиф призвал предпринимателей и бизнесменов налаживать отечественное производство — в таком случае вероятность стабилизировать рубль повышается.

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