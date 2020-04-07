Басист группы Duran Duran рассказал, как перенес коронавирус

Эпидемия коронавируса буквально стерла границы между знаменитостями и простыми смертными, так как подхватить опасный вирус может буквально любой житель планеты.

В официальном Instagram-аккаунте музыкальной группы Duran Duran появился пост басиста коллектива Джона Тейлора. Музыкант сообщил, что около трех недель назад у него был диагностирован коронавирус и решил поделиться с подписчиками полезной информацией о том, как ему удалось победить болезнь.

По словам музыканта, коронавирус можно сравнить с «ужасным гриппом», который длится целую неделю. Он также отметил, что хотя ему 59 лет, он все же перенес болезнь не так плохо, как мог бы благодаря хорошей физической форме. Также он отметил, что нахождение в режиме самоизоляции крайне важно и что лишь совместными усилиями пандемию можно будет одолеть.