Кто следующий?: кого еще, кроме Бабкиной, мог заразить коронавирусом Лещенко

Известно, что исполнитель не соблюдал карантин после возвращения из США и посетил несколько публичных мероприятий, в том числе юбилей Надежды Бабкиной.

Накануне сразу две новости, связанные с коронавирусом, появились в отечественном шоу-бизнесе. И как оно, увы, бывает, одна хорошая, другая плохая. Порадовало многих сообщение о том, что народного артиста Льва Лещенко и его супругу Ирину выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. Певец чувствует себя хорошо и выступил в аккаунте в «Инстаграм» со словами благодарности к врачам за оказанную помощь.

Второе известие шокировало поклонников 70-летней Надежды Бабкиной. У певицы подозревают CoViD-19. Оказывается, она была госпитализирована с ухудшением самочувствия еще 1 апреля. Близкие и родные отрицают опасный диагноз, однако появилось несколько версий происхождения болезни у артистки. Одна из них: Лев Лещенко, посещая публичные мероприятия, разнес заразу среди звезд.

Дело в том, что Лещенко, уже будучи с коронавирусом, появлялся на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, Аллы. Вместе с ним присутствовали на торжестве десятки звезд, среди которых Игорь Николаев, Александр Буйнов, Николай Басков, Александр Серов, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, сам 65-летний Игорь Крутой и его 86-летняя мама Светлана.

Позже Надежда Бабкина устроила торжественный прием по случаю своего 70-летия. По данным Telegram-канала «Немалахов», Лещенко приезжал поздравить коллегу с юбилеем.

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Цепочка потенциальной передачи коронавируса на этом не прерывается. 21 марта выходит в эфир телеканала «Россия 1» шоу «Привет, Андрей!», посвященное памяти Валентины Толкуновой. Вспомнить артистку пришел и Лев Валерианович. За одним столом с ним сидели 77-летняя Ангелина Вовк, 74-летние Геннадий Хазанов и Лариса Рубальская, 77-летняя Екатерина Шаврина, 67-летний Аркадий Укупник, и сам ведущий Андрей Малахов.

В случае, если коронавирус у Надежды Бабкиной подтвердится, впору вспомнить и о ее передвижениях. Звезда является соведущей 61-летнего Александра Васильева на телешоу «Модный приговор». Кстати историка моды на время освободили от эфиров, заменив Николаем Цискаридзе. Кроме того, народная артистка побывала в гостях у Ивана Урганта в его программе «Вечерний Ургант».