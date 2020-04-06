«Леончик подрастет — он нас рассудит»: погремушка вызвала спор в семье Саши Савельевой

Певица и ее муж не могут сойтись во мнении, какую именно игрушку они купили годовалому Леону.

Третья неделя самоизоляции многим дается нелегко. Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала в Instagram видео своего спора с супругом Кириллом Сафоновом. Актер показывает в кадр погремушку в виде насекомого и доказывает, что это муравей. Но его жена-певица уверена, что это бабочка, так как у «существа» имеются крылья.

«Даже коню понятно — это мама-муравей. Ты посмотри на лицо…» — доказывает Кирилл. «Ну, лицо муравья», — соглашается Александра. «Леончик подрастет — он нас рассудит. А шея? Где ты у бабочки видела такую шею?»

В итоге супруги решили спросить у подписчиков Савельевой, на кого больше похожа игрушка. Те предложили третий вариант — стрекоза. Ждем мнения Леона.

Сыну звездной пары, кстати, недавно исполнился год. Несколько месяцев назад супруги отказались от услуг няни, Сафонов даже взял декретный отпуск, чтобы больше времени проводить с маленьким наследником. Однако сейчас накопившаяся усталость актера явно читается на его лице. Пожелаем ему сил и терпения.