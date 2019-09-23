«Пока справляемся»: Савельева отказалась от помощи няни

Бывшая солистка коллектива «Фабрика» — 35-летняя Саша Савельева — в недавнем интервью высказалась о материнстве и взаимоотношениях с супругом — актером Кириллом Сафоновым. В марте 2019 года певица родила сына — Леона. После родов артистка решила сконцентрироваться на родительстве, посвятив всю себя заботам о новорожденном малыше. По словам исполнительницы, они с мужем отказались от помощи опытных нянечек. Супруги сами нянчатся с наследником. Саша подметила, что Кирилл смог выкроить в плотном рабочем графике время для отпуска, который они называют «декретным отпуском папы».

«Мы пока справляемся… Не перекладывая ответственность на бабушек и нянь!! С самого рождения наш сын видит маму и папу постоянно», — заверила Савельева в беседе с Hello!

При этом певица полностью доверяет сына заботам 46-летнего мужа, который, по словам Саши, не пренебрегает своими отцовскими обязанностями. Кирилл может сходить с Леоном на прогулку и даже уложить малыша спать. Если его супруга отлучается в город.

Напомним, что от помощи нянечек отказалась и актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. Вместе с мужем — 35-летним Артуром Смольяниновым — знаменитость воспитывает двоих сыновей.