Ставший папой во второй раз Сафонов взял декретный отпуск

В конце марта 2019 года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Для певицы ребенок стал первенцем, а актер уже воспитывает дочь.

Чтобы посвятить себя семье Савельева даже приняла решение навсегда покинуть группу «Фабрика», а Сафонов признался, что взял декретный отпуск, чтобы помогать жене с малышом. Актер рассказал в интервью журналу Hello, что они с супругой полностью разделяют обязанности по уходу за маленьким Леоном.

«Что касается ухода за ребенком, то мы все делаем вместе с Сашей. Я слежу за ребенком и помогаю, чем могу: переодеваю, пеленаю», — отметил Кирилл.

Он также считает, что воспитывать нужно не детей, а самого себя. Деть же, в свою очередь, будут брать пример с родителей. Теперь актер намерен рассказывать о радостях и трудностях отцовства на своей странице в Instagram с хэштегом #яжбать.

больше по теме Савельева с нежностью поздравила Сафонова с 46-летием Кирилл Сафронов отмечает день рождения.

Сафонов также отметил, что в Москве стало больше мужчин с колясками. Раньше такого явления практически не было, а теперь желание уделять детям свободное время становится трендом, добавил артист.