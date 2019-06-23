НОВОСТИ

Ставший папой во второй раз Сафонов взял декретный отпуск

Актер старается помогать жене в воспитании ребенка.

Ставший папой во второй раз Сафонов взял декретный отпуск
Кирилл Сафонов взял декретный отпуск / Global Look Press

В конце марта 2019 года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Для певицы ребенок стал первенцем, а актер уже воспитывает дочь.

Чтобы посвятить себя семье Савельева даже приняла решение навсегда покинуть группу «Фабрика», а Сафонов признался, что взял декретный отпуск, чтобы помогать жене с малышом. Актер рассказал в интервью журналу Hello, что они с супругой полностью разделяют обязанности по уходу за маленьким Леоном.

«Что касается ухода за ребенком, то мы все делаем вместе с Сашей. Я слежу за ребенком и помогаю, чем могу: переодеваю, пеленаю», — отметил Кирилл.

Он также считает, что воспитывать нужно не детей, а самого себя. Деть же, в свою очередь, будут брать пример с родителей. Теперь актер намерен рассказывать о радостях и трудностях отцовства на своей странице в Instagram с хэштегом #яжбать.

Сафонов также отметил, что в Москве стало больше мужчин с колясками. Раньше такого явления практически не было, а теперь желание уделять детям свободное время становится трендом, добавил артист.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

декретдекретный отпускКирилл СафоновребенокСаша Савельева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ставший папой во второй раз Сафонов взял декретный отпуск
Интересно?
Поделись с друзьями: