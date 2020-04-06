«Не успела доехать»: Симоньян припомнила, как начала рожать в администрации президента

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян припомнила забавную историю, как начала рожать прямо в администрации президента. 6 апреля журналист отмечает 40-летие. Неоднократно Маргарита признавалась: работает она практически в любых условиях. Ни разу за три беременности Симоньян не ушла в декрет, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности.

На последнем месяце, будучи беременной младшей дочерью, Маргарита забрасывала ноги на стол, чтобы конечности отекали меньше, а затем продолжала рулить процессом.

Журналисту Сергею Майорову Симоньян рассказала, что Маро она едва не родила в администрации президента.

«Я вам открою тайну — у меня воды отошли и схватки начались прямо на совещании. Скорой помощи рядом не было. Я досидела до конца встречи, вскочила в машину. Правда, доехать до того роддома, где у меня был заключен контракт, я не успела. Приехала в ближайший. Родила там. Успешно», — рассказала она в передаче «Однажды».

Маргарита также подметила: далеко не все, что она планирует, у нее получается. Во многом из-за детей. Так, журналист рассказала, что долго писала книгу «Черные глаза», потому что поздно приходит с работы домой, а когда собиралась сесть за рукопись, начинал плакать ребенок. Спустя считанные мгновения Маргарита забывала о дополнительной обязанности, из-за чего процесс производства значительно затянулся.