«Очень милые»: Симоньян поделилась трогательным снимком игры мужа с младшей дочерью

Во время пандемии коронавируса Маргарита и Тигран Кеосаян стараются как можно больше внимания уделять детям.

Недавно потерявшая ребенка главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками трогательными снимками общения мужа с младшей дочерью. Журналистка, как и ее супруг Тигран Кеосаян, старается соблюдать необходимые меры предосторожности во время пандемии коронавируса, поэтому находится дома. Максимум внимания Симоньян и Кеосаян стараются уделять детям, в особенности маленькой Маро.

На личной странице в Instagram Симоньян обнародовала фото, на котором домашний Кеосаян балует дочь играми. Трепетный отец легко подбрасывает хрупкую дочь вверх, а та заразительно смеется.

«Карантинный папа», — емко подписала серию снимков Симоньян.

Фолловеров закулисные кадры семейной жизни позабавили. Они подметили, что Тигран – очень трепетный отец, а дочь чудесным образом похожа на главу семейства. «Очень милые они», «Брови-то какие соболиные», «Чудная у вас семья, здоровья детям», «Какие вы красивые и счастливые», — поделились соображениями они.