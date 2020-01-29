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«Неземная красота»: Симоньян представила свою 80-летнюю свекровь

Мама режиссера Тиграна Кеосаяна отличается грацией и аристократизмом.

«Неземная красота»: Симоньян представила свою 80-летнюю свекровь
Маргарита Симоньян. Фото Global look press.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с 80-летием свекровь, маму Тиграна Кеосаяна. В своем блоге она разместила ее фото и написала теплые слова.

«Сегодня день рождения у женщины, которая является ежедневным праздником нашего дома, — Лауры Ашотовны Кеосаян, мамы Тиграна и моей свекрови. Без нее скучно, плохо и неуютно. Ее грация, аристократизм, достоинство и царственность каждый день учат меня, какой должна быть настоящая женщина. Ее сердобольность и доброта согревают каждую минуту наших жизней. Ее отношение ко мне заставляет меня каждый день благодарить Бога за такой подарок. Ее неземная красота изумляет всех, кто ее встречает. Ее наука помогает мне стать лучше. Тонкая, умная, мудрая, сногсшибательная моя свекровь — будьте всегда счастливы, здоровы и полны сил и любви! Обожаю!» — написала Симоньян.

Отметим, что Лаура Кеосаян (известна как Геворкян) является заслуженной артисткой Армении. Дебютировала в кино в 1968 году в фильме «Новые приключения неуловимых». Снималась в основном в картинах своего знаменитого супруга — кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна.

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«Неземная красота»: Симоньян представила свою 80-летнюю свекровь
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