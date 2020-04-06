«Какой вокал!»: Оксана Федорова в пудровом платье в пол исполнила песню на итальянском языке

Оксана Федорова в свое время покорила множество конкурсов красоты и даже завоевала титул «Мисс Вселенная». Теперь она является моделью и телеведущей. Как и другие артисты, девушка проводит время с семьей в самоизоляции в период пандемии. Но это не помешало ей принять участие в шоу «Маска», где члены жюри пытаются отгадать, кто замаскирован в костюме. Оксана в образе космической дивы исполнила хит Volare.

Многие были поражены тому, что Оксана поет. В соцсети звезда решила поделиться кадрами, на которых исполнят эту же итальянскую песню на сцене на одном из концертов. При этом она была облачена не в костюм, а вечернее платье пудрового цвета со шлейфом. Модель дополнила образ неброским макияжем и легкими кудрями.

«Композиция Volare из моего репертуара, которую я исполнила и на проекте «Маска», — отметила Федорова.

Многие поклонники восхитились не только ее нарядом, но и вокальными данными. Девушка сразила некоторых еще одним талантом. «Вы шикарно поете!», «Оксана умница, красавица», «Неожиданно для всех! Такой голос шикарный!», «Совершенно неожиданно! Какой вокал! Вы молодец!», «Вы еще и поете! Просто удивительная!», «Все в шоке, конечно», «Шикарно! Оксана, вы не устаете нас удивлять! Талантище во всем!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, дома Оксане не дают скучать дети. К тому же она старается наслаждаться временем, когда ей не нужно никуда спешить. Девушка ходит без укладки и макияжа по дому, не стесняясь демонстрировать естественную красоту.