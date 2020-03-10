Оксана Федорова в платье со шлейфом и сверкающих лодочках появилась на публике

Оксана Федорова после победы в конкурсах красоты стала знаменитая. Теперь она работает ведущей и занимается благотворительностью. При этом девушка успевает воспитывать детей и уделять время мужу, офицеру ФСБ Андрею Бородину. В свои 42 года она держит себя в форме, занимаясь боксом и регулярно бывая у косметолога. Для многих недавно стало открытием, что красавица еще и поет.

Накануне Оксана появилась в Государственном историческом музее. Она спела вместе с оперным певцом Дмитрием Галихиным и Георгием Мигуновым. На публике девушка появилась в бархатном платье в пол с открытыми плечами и разрезом до бедра. Наряд со шлейфом подчеркнул ее точеную фигуру. Волосы артистка завила в локоны и сделала неброский макияж. Завершили образ сверкающие лодочки.

«Красная площадь …Великий русский романс ….Квинтэссенция эмоциональных переживаний, свойственных русский душе. Полное погружение в красивую музыку. Мы представили новую программу. Я счастлива», — написала Федорова.

Поклонники восхитились ее вокальными данными и женственным образом. «Что Оксана поёт, стало для меня открытием и удивлением. Во истину талантливый человек», «Невероятная», «Красавица», «Как можно так потрясающе выглядеть», «Роскошное платье», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что для выступления Оксана выбрала наряд дизайнера Надежды Юсуповой.