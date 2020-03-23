«Никто не мог догадаться»: Оксана Федорова оказалась одной из «масок» в шоу на НТВ

В минувшие выходные на шоу «Маска» одним участником стало меньше. На этот раз жюри и зрители рассекретили Робота, в костюме которого выступала Оксана Федорова. На протяжении всего проекта никто из судей даже не предполагал, что экс-мисс Вселенная может так петь. Члены жюри не смогли скрыть удивление и шок в момент, когда увидели Федорову.

«Мне очень нравился мой костюм, хотя он, конечно, немного сковывал движения, но тем и интереснее было познавать себя в этом образе, — рассказала знаменитость. И добавила: «Всех распирал интерес, кто же под маской, и никто не мог догадаться!».

Звезда рассказала порталу Teleprogramma.pro, что получила колоссальные эмоции от участия в таком загадочном проекте. Ей было важно показать поклонникам другие грани своего таланта и предстать перед публикой в качестве певицы, потому что музыка, как призналась Федорова, – это ее вторая жизнь.

Напомним, шоу «Маска» — это российская версия одного из самых интригующих музыкальных шоу мира. В нем принимают участие известные певцы, актеры, телеведущие, но спрятанные в разные костюмы, а зрители и жюри конкурса решают, кого рассекретить в конце каждого выпуска.