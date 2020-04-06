Непростые времена: Айза Анохина продает квартиру за 58 миллионов рублей

Журналисты обнаружили объявление о реализации недвижимости на одном из профильных порталов.

Блогер и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина продает свою квартиру за 58 миллионов рублей. Журналисты обнаружили объявление о необходимости сделки на профильном сайте «ЦИАН». Сообщается, что жилище состоит из трех комнат, общая площадь достигает 130 квадратных метров. Квартира находится в элитном жилом комплексе «Резиденция композиторов» на Павелецком проезде.

Помимо большой площади квартира способна удивить дизайнерским интерьером. В большинстве комнат акцент сделан на белый и бежевый цвет, мебель Анохина предпочла контрастную — как светлую, так и темно-серую.

«Апартаменты состоят из кухни-гостиной, спальни с гардеробной, просторной детской комнаты и функциональной постирочной. В отделке использованы натуральные материалы премиального качества от ведущих европейских производителей, есть система климат-контроля с функцией очистки воздуха», — гласит объявление.

Отмечается, что Айза является единственным взрослым собственником имущества. Что именно стало причиной продажи, Анохина не рассказывает. Отметим, что ранее блогер проводила рум-тур по жилплощади для Лауры Джугелия. Тогда Айза рассказывала, что в просторной двуспальной кровати любит почивать одна.