«Да, я работаю»: Айза призналась, что не изолировалась дома, как другие звезды

Телеведущая и блогер Айза Анохина призналась, что не последовала примеру многих звезд и не изолировалась дома от общества. По ее словам, она вынуждена приезжать на съемки и контактировать с сослуживцами, появляясь перед камерой.

«Да, я работаю. Я бы закрылась дома, но не могу, потому что это невозможно», — уклончиво сообщила она, обещая позже объяснить причину такой необходимости.

Тем не менее, определенные меры профилактики она соблюдает. К примеру, каждый день прислушивается к своему организму, надевает защитную маску, которую приобрела за 2500 рублей, измеряет температуру тела, старается не общаться с новыми людьми.

«В пятницу идем всей командой сдавать анализ на корону… А еще, дико бесит, что все разговоры и мысли лишь о том, что сейчас происходит в мире», — написала она в личном блоге.

Поклонники звезды удивились, что бывшая жена Гуфа пользуется одной маской. Однако девушка заверила, что она рассчитана на длительное ношение.

Ранее мы писали о шутливом мастер-классе актрисы Галины Боб, которая научила делать забавные маски из обычных носков.

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