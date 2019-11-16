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Айза Анохина погасила долг перед мужем в 15 миллионов рублей

По словам телеведущей, с супругом у нее теперь только деловые отношения.

Айза Анохина погасила долг перед мужем в 15 миллионов рублей
Анохина погасила долги перед мужем/http://globallookpress.com/

Телеведущая Айза Анохина в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» заявила, что погасила долг в 15 миллионов рублей перед своим супругом Дмитрием. Дело в том, что она открыла несколько лет назад сеть салонов красоты. Муж помогал ей финансово на начальном этапе. Всего он инвестировал в ее проект как раз 15 миллионов рублей.

Айза Анохина. Фото
Анохина больше не должна мужу/http://globallookpress.com/

С пришествием времени стало ясно, что бизнес выгодный. Расходы избранника быстро окупились. Вот только семейная жизнь с ним не задалась. В итоге она вернула деньги супругу, с которым, как она сказала, у нее сейчас только деловые отношения.

«На эту сумму он купил помещение для своего бизнеса. И те деньги, которые сейчас на моем счету, тоже идут дальше в дело», — сказала Айза Анохина.

Как заметила звезда, ее заработок сейчас составляет около пяти миллионов рублей в месяц. При этом деньги на ветер она не бросает. Часть идет на зарплату сотрудникам, а часть на развитие бизнеса. Как добавила телеведущая и блогер, с мужем она вполне нормально общаются. Просто их отношения теперь не амурные, а деловые.

Добавим, что ранее Айза Анохина была замужем за рэпером Гуфом. С ним она также поддерживает связь. Все-таки у пары есть общий сын. В то же время она подчеркнула, что к бывшему супругу, конечно, возвращаться не собирается.

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Айза АнохинаГуфДмитрий Анохин
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Айза Анохина погасила долг перед мужем в 15 миллионов рублей
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