«Зафиксирую каждый кадр»: Киркоров добрым словом вспомнил маму в день ее 83-летия

Филипп Киркоров добрым словом вспомнил маму в день ее рождения. Виктории не стало в далеком 1994 году. В одном из интервью народный артист рассказывал, что родительница умерла, дав ему жизнь. С тех пор певец регулярно вспоминает ее добрым словом, посвятил ей несколько песен в своем репертуаре и назвал в честь нее свою дочь.

6 апреля женщине могло бы исполниться 83 года. Пропустить печальную дату Киркоров не мог. С подписчиками в личном микроблоге он поделился видеозаписями, кропотливо составленными преданными поклонниками исполнителя из памятных снимков.

«Сегодня исполнилось бы 83 года моей маме — Виктории… Спасибо всем моим друзьям за эти чудесные фото и видеоколлажи, созданные с такой любовью в ее память… все, конечно, не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр», — высказался он.

Люди поспешили поддержать Филиппа в грустный для него день. «Как вы на маму похожи, Филипп», «У вашей мамы была лучезарная улыбка», «Она смотрит на вас с небес и делает все, чтобы вам было хорошо! Ни о чем не тревожьтесь», — писали они ему.