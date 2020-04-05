«Мне это так надоело»: Киркоров признался Ивлеевой, что не хочет больше любить

В своем аккаунте в Инстаграм популярная телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает регулярно вести «прямые эфиры», на которые приглашает знаменитых музыкантов и ведущих. На этот раз гостем стрима стал Филипп Киркоров.

В ходе диалога собеседники задавали друг другу разные вопросы. Ивлеева затронула тему любви и спросила у легенды эстрады, занято ли его сердце кем-то сейчас. На что певец признался, что свободен. Более того, он в принципе не хотел бы в ближайшее время влюбляться.

«Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве, потому что оно забирает столько сил, энергии. Мне столько хватило ее [прим.ред — любви] за всю жизнь, что мне до конца жизни хватит» — признался певец. И добавил: «Не дай бог в следующий раз влипнуть. Меня начинает нести, я начинаю в эту прорву сливать миллионы сил, денег, времени. И потом мне так становится жалко себя, что я столько времени убил на человека, который этого недостоин и главное — что особо ничего не получил. Мне это так надоело».

Артист признался, что последние 15-20 лет все его влюбленности оборачивались крахом. Так что сейчас его сердце совершенно свободно и, судя по сделанному заявлению, вряд ли в ближайшее время окажется занятым.

Напомним, Филипп Киркоров 15 лет назад развелся с Аллой Пугачевой. С того времени певцу то и дел приписывали романы, однако снова в официальные отношения артист так и не вступил.