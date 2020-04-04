«Это я призвал коронавирус»: Киркоров удивил смелым заявлением

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что это он в какой-то мере виновен в вспышке коронавируса на планете. Напомним, что число заболевших перевалило уже за миллион человек. При этом в России около пяти тысяч заболевших.

«Я так устал перед новым годом от съемок программ, от гастролей. Попросил Деда Мороза на Новый год, чтобы он позволил мне больше времени проводить с детьми. Сейчас из-за пандемии все время с ними. Это я призвал коронавирус. Вот что называется сила слова и сила мысли». Филипп Киркоров

Как отметил поп-король, проводить время дома с сыном и дочкой ему по душе.

«Дочка, к примеру, сейчас много рисует. Я не против, лишь бы не пела. Выступать на сцене, как я всегда говорил, собачий труд. Надо иметь просто железное здоровье. Публика никогда не щадит звездных детей и требует с них по полной программе», — заметил Филипп Киркоров.