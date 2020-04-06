Следи за словами: в Голливуде нашли самого сквернословящего актера

И на первом месте оказался вовсе не Сэмюэл Л. Джексон, как многие думали.

Долгое время звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон по праву считался одним из самых сквернословящих актеров. Буквально в каждом фильме мужчина выражался так резко, что российским локализаторам приходилось срочно подыскивать синонимы, дабы не травмировать зрителей. Но новое исследование издания Buzz Bingo показало, что на небосклоне самых грубых (исключительно в фильмах) знаменитостей появилась новая звезда.

Журналисты с помощью современных технологий изучили множество киносценариев с репликами Сэмюэля Л. Джексона и выяснили, что у актера в фильмах 301 ругательство. На второй строчке внезапно оказался любимчик многих женщин Леонардо Ди Каприо, у него 361 ругательство. А первое место досталось актеру Джоне Хиллу, у него 376 ругательств.

Также стало известно, в каком из шедевров Голливуда больше всего мата. Первое место занял «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, на втором месте «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди, а на третьем еще одна работа Скорсезе — «Казино».