«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Фильмы Гая Ричи давным-давно обладают каким-то магическим успехом в России. Начиная с «Карты, деньги, два ствола», в классическом переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова и заканчивая новым проектом режиссера «Джентльмены». Именно эта картина поставила рекорд в нашей стране, став самой успешной лентой Ричи в российском прокате. По данным на прошедшую субботу, 21 марта, кассовые сборы «Джентльменов» достигли отметки в 1,219 миллиарда рублей. Ранее лидером была восточная сказка «Аладдин».

Новый криминальный боевик оказался на голову выше, чем «Меч короля Артура» (719 миллионов) и «Агентов А.Н.К.Л.» (568 миллионов). К огромному сожалению, проект «Джентльмены» вряд ли сможет показать еще лучшие результаты в России, ведь из-за эпидемии коронавируса кинотеатры по всей стране повсеместно принимают решение о закрытии.