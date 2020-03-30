Кассовые сборы: «Тролли» лидируют, «Джентльмены» все еще в строю

Коронавирус буквально остановил кинобизнес в США. Практически все громкие премьеры были перенесены. Более 4000 кинотеатров закрыты. В России все пока не так плохо, хотя многие кинотеатры также закрыли свои двери для зрителей, но минимальный прокат все же есть. Поэтому издание «Бюллетень кинопрокатчика» все же подвело итоги минувшего уикенда.

Лидирующую строчку вновь занимает мультфильм «Тролли. Мировой тур», картина собрала в России более 2,7 миллиона рублей, а учитывая, что этот проект скорее детский, то возникает разумный вопрос, почему родители повели своих отпрысков в кино прямо в разгар эпидемии. Серебряную медаль заслужил «Бладшот» с Вином Дизелем, фильм собрал 1,5 миллиона рублей за выходные. Бронза досталась «Джентльменам», их сборы составили чуть более одного миллиона рублей.