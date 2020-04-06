Самойлова показала, как дочери трогательно заботятся о маленьком Давиде

Ариэла, Лея и Майя стараются помогать маме по мере их сил.

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками трогательным видео, на котором дочери помогают ей заботиться о маленьком сыне Давиде. Малыш появился в семье модели и рэпера Джигана в середине февраля. Давид стал самым долгожданным наследником: когда супруги узнали, что у них будет-таки сын, их счастью не было предела. Позже в семье начались проблемы: рэпера стали подозревать в употреблении запрещенных веществ, а модель заявила, что намерена развестись с супругом спустя 10 лет совместной жизни.

На днях Оксана показала, как справляется с воспитанием сразу четырех наследников. Так, на милом видео, размещенном моделью, маленькая Лея заботливо нянчит младшего брата, пока тот лежит в люльке.

«Как ты такой милый был?» — нежно спрашивает у Давида малышка, помогая мальчику взять соску.

Саму многодетную мать поведение средней дочери повеселило. Она с умилением наблюдала за общением Леи с Давидом и периодически заливисто смеялась.