«Не могу наглядеться»: Самойлова после откровений о слезах поделилась нежным снимком сына

Супруга Джигана Оксана Самойлова опубликовала пост в Instagram, рассказав о своих переживаниях по поводу расставания с мужем. Модель предложила женщинам расценивать ее опыт как урок и полагаться исключительно на свои силы. Девушка утверждает, что рожала детей для себя, а не для мужа.

И действительно, в том, что Оксана обожает своих четверых наследников, вряд ли кто-то может усомниться. На своего младшего Давида она в буквальном смысле надышаться не может, делясь с поклонниками трогательными кадрами. Ранее звезда показала, какие у мальчика появились бровки и реснички, а сейчас продемонстрировала отросшие волосы.

«Не могу никак наглядеться! Еще эта причесочка!» — умилилась своим чадом Самойлова в сторис блога.

Напомним, ранее супруга Джигана заявила публично, что собирается развестись с мужем. Сам же рэпер после этого пропал из Сети, прекратив поток бесконечных странных постов.