«Всем шлем нашу любовь»: Орбакайте поздравила поклонников с католическим Вербным воскресеньем

48-летняя Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками свежим семейным фото. Перед объективом фотокамеры певица позировала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и восьмилетней дочкой Клавой. Ранее поп-исполнительница сообщила, что она вслед за 28-летним сыном Никитой Пресняковым решила ограничить связь с внешним миром на фоне распространения коронавируса. Старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса увез 23-летнюю супругу Алену Краснову на бывшую дачу именитой бабушки. Солист группы Multiverse присматривает за особняком 70-летней Аллы Пугачевой на Истре.

Орбакайте также старается не покидать территорию своего дома. На самоизоляции Кристина проводит время с восьмилетней Клавой. Внучка Примадонны не только увлекается балетом, она также учит испанский. Читать книжки на иностранном дочери помогает Михаил Земцов.

«Сегодня католическое Вербное воскресенье!! Пусть все семьи будут счастливы и здоровы! Мы всем шлем нашу любовь», — добавила певица, поздравив поклонников с праздником.

Напомним, что еще в марте дочка Кристины Орбакайте отпраздновала день рождения. Из-за пандемии коронавируса артистка не стала устраивать в честь этого события пышную вечеринку. Клава отметила восьмилетие в узком семейном кругу — с мамой и папой.