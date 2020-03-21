«Я дома»: Орбакайте ушла на карантин вслед за старшим сыном и невесткой

Старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса решила принять все необходимые меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. Так, 48-летняя Кристина Орбакайте вслед за сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой села на домашний карантин. Ранее в своем микроблоге возлюбленная солиста группы Multiverse сообщила о том, что они со старшим внуком Пугачевой уехали за город.

Судя по геолокации в Instagram модель вместе с мужем проводят мартовские каникулы на бывшей даче Аллы Борисовны на Истре. По словам Алены, на карантине она совмещает приятное с полезным. Так, девушка устроила тематическую фотосессию в стиле 90-х, использовав в качестве декораций имеющийся в доме реквизит.

«Я дома!! А вы самоизолировались?! Привыкаем к новому режиму», — отметила певица.

Примечательно, что когда семья Кристины проводит уикенд вместе, в качестве повара выступает муж артистки — бизнесмен Михаил Земцов. Так, на завтрак супруг поп-исполнительницы подает к столу свое фирменное блюдо — омлет с помидорами и сыром. Кроме того, зять Аллы Борисовны не пренебрегает и отцовскими обязанностями. Вместе с семилетней дочкой Клавой возлюбленный Орбакайте штудирует учебники на испанском.