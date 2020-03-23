Свыше 5 миллионов людей за сутки посмотрели, как Селена Гомес моет руки

Певица приняла участие в челлендже и передала его другим артистам.

27-летняя американская певица Селена Гомес приняла участие в челлендже против коронавируса с мытьем рук в Instagram. Звезда приняла вызов от писательницы Арианны Хаффингтон и передала эстафету модели Джиджи Хадид, хип-хоп-исполнительнице Карди Би и актрисе Оливии Уайлд.

На видео, которое певица разместила в личном блоге, Гомес помочила руки под краном, потом нанесла на них жидкое мыло, зачем-то поскоблила ногтями ладони и тщательно отдраила каждый палец. В общем-то на этом гигиенические манипуляции заканчиваются. Тем не менее столь нехитрый ролик за сутки набрал свыше 5 млн просмотров.

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