«Мой любимый стиль»: Селена Гомес впервые за долгое время предстала в новом образе

Селена Гомес была звездой канала «Дисней». Также она встречалась с Джастином Бибером, но в итоге расставание с певцом не лучшим образом сказалось на здоровье девушки. Она побывала в больнице с нервным срывом. Более того, актриса за последние годы пережила борьбу с волчанкой, депрессию, тревоги и даже пересадку почки, из-за чего она впоследствии поправилась.

Сейчас Селена пытается вернуться к нормальной жизни. Время от времени она выходит в свет. Также звезда пытается менять имидж. В последний раз она выстригла себе челку, а теперь решилась на более кардинальное бьюти-преображение. Актриса подстриглась и сделала завивку в стиле 90-х. Также помада морковного цвета, золотые тени и стрелки дополнили образ. В качестве украшений Гомес выбрала крупные сверкающие серьги.

Поклонникам понравилось преображение звезды. Они отметили, что ретро стиль ей очень идет. «Милашка», «Мой любимый стиль», «Теперь и я хочу так подстричься», «Малышка на миллион», «Ты потрясающая», «Как же тебе идет», «Это явно лучше прямых волос по плечи», «Такая живая сразу стала», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно экс-бойфренд актрисы, Найл Хоран, опроверг слухи о воссоединении. Он объяснил, что просто дружит с Селеной. А это означает, что 27-летняя Гомес встретит День Святого Валентина в одиночестве.