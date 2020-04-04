«Не будет отстаивать имущество»: Лолита лишила дочь наследства

56-летняя Лолита Милявская лишила 21-летнюю дочь Еву наследства. Ирине Шихман в программе «А поговорить?» певица рассказала, что всю имеющуюся недвижимость и многомиллионное состояние оформила на близких родственников, поскольку только так может быть уверена, что все нажитое непосильным трудом не исчезнет, словно дым.

Что же касается дочери, то Лолита объяснила: состояние здоровья Евы не позволит ей противостоять мошенникам, которые всенепременно захотят нажиться на чужом горе. К тому же, девушка не адаптирована социально и живет в Киеве, хотя сама она предпочитает Москву.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — рассудила Милявская.

Ранее Лолита рассказала, что не планирует становиться матерью еще раз, несмотря на то, что она нашла мужчину, с которым искренне счастлива. Певица надеется, что в скором будущем у нее появятся внуки, которых она сможет воспитывать.