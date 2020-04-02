«Пусть у меня будут внуки»: Лолита объяснила, почему не хочет детей от нового бойфренда

Сегодня для звезд и просто состоятельных людей возраст не является ограничением для рождения наследников. К примеру, Эммануил Виторган стал последний раз папой в 79 лет, а его жене Ирине Млодик было в тот момент уже 57. У журналистки Божены Рынски в ее 45 лет и вовсе малыш родился уже после смерти мужа при помощи замороженного биоматериала. Про Аллу Пугачеву не говорил только ленивый…

Поэтому не удивительно, что журналист Дмитрий Гордон поинтересовался в своем интервью с Лолитой Милявской, не планирует ли она рожать от своего нового бойфренда. Певица категорически исключила этот момент из своей жизни, ответив в своем стиле:

«Если мужчина хочет детей от 56-летней женщины, значит гибели ее ждет или имущества».

Певица заявила, что в своем возрасте уже хочет пожить для себя. Тем более и у нее, и у ее бойфренда уже есть дети.

«Пусть у меня будут внуки», — сказала Милявская.

Напомним, у артистки есть 21-летняя дочь Ева, проживающая в Киеве с мамой артистки. Со своим мужчиной звезда стала встречаться после расставания с последним мужем Дмитрием Ивановым. Он не является публичной личностью и старается не афишировать отношения с Лолитой, разведен. Пара уже вместе отдыхала в Израиле.