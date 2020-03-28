«У Мадонны любовнику 23 года, и она счастлива»: Лолита мечтает поскорее развестись

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что мечтает о разводе. Из-за вспышки коронавируса суд не смог развести звезду с пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым в положенное время. Теперь заседание пройдет только в лучшем случае во второй половине апреля.

«Свобода – это кайф. У Мадонны любовнику 23 года, и она счастлива. Она ходит в тренажерный зал. Чем я хуже? Если на моем пальце появится кольцо, то я скажу, что выхожу замуж. А пока нет. Сейчас у меня замечательный романтический период с новым мужчиной». Лолита

Высказалась исполнительница и о своем необдуманном поступке, совершенном десять лет назад, когда она вышла замуж за Иванова. «Ты как дура думаешь, что это твой последний шанс и больше не будет ничего. Первое попавшееся берешь под руку и думаешь, что вот тут будешь счастливым», — отметила исполнительница.

В то же время Иванов уверен, что адвокат Лолиты Сергей Жорин умышленно затягивает процесс. «Этот персонаж ничего не представляет из себя. Впервые мужчина ушел от нее. Лола обижена. Она вынесла сор из избы. Это, конечно, ее не красит. Жорину выгодно продлить бракоразводный процесс. Он просто хочет еще получить деньги с Лолиты», — сказал Дмитрий Иванов.