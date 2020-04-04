«Отдам детей бесплатно в любые руки»: сыновья Айзы Анохиной устроили погром в комнате

Сыновья Айзы Анохиной устроили погром в комнате. Напомним, что, как и многие другие наследники знаменитостей, дети блогера на постоянной основе находятся дома и вместе с родителями соблюдают карантин. На днях Анохина призналась – она очень устала от постоянного присутствия детей рядом. Устроенный Сами и Элвисом бардак стал для девушки последней каплей: в какой-то момент она даже задумалась над тем, чтобы «сплавить» наследников.

«Отдаю детей бесплатно в любые руки», — написала Анохина и приложила фото результата «детского веселья». На снимке видно, что мальчики, судя по всему, распотрошили то ли мягкую игрушку, то ли одеяло, поскольку по всему полу был разбросан наполнитель. Довершает удручающую картину незаправленная кровать.

«Меня все так же бесят дети. И то, что они разносят дом, но их можно понять и простить. Сказала им, чтобы они ко мне не подходили, пока не накачают кубики на животе, но они все равно здесь. Заберите их! Заберите!! Заберите!» — возопила Анохина.

Отметим, 35-летняя Айза воспитывает старшего сына Сэма, появившегося в браке с рэпером Гуфом. Элвис стал плодом любви Анохиной со вторым супругом — профессиональным серфером Дмитрием.