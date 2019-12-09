«Без аистов и прочей чепухи»: Айза провела для 11-летнего сына секс-ликбез

Блогер заявила, по ее мнению, разговаривать с детьми о половой жизни нужно откровенно и максимально открыто.

Айза Анохина в подробностях проводит 11-летнему сыну Сэму экскурс в сексуальную жизнь. Об этом сама блогер откровенно рассказала в личном профиле. Бывшая супруга Гуфа и мать двоих сыновей считает, что разговаривать с детьми о столь важных вещах нужно откровенно и заранее – именно таким методом можно максимально быстро сформировать доверительные отношения.

Айза отметила, что в беседе с Сэмом не использует избитые клише про аистов и капусту. Она откровенно поделилась с мальчиком тем фактом, что есть мужчины и женщины, они занимаются любовью. Отдельно Анохина подчеркнула – не все взрослые занимаются интимом по любви.

«Я стараюсь давать своим детям максимум информации! Как можно больше информации из взрослой жизни. Что есть наркотики, алкоголь, заболевания, передающиеся половым путем. Рассказываю о последствиях всего этого. Я расположила к себе Сэма максимально», — поведала она.

Анохина также отметила – она старается обсуждать разного рода вещи открыто. Без родительской ругани, конечно, тоже не обходится, но ее дети знают – лучше признаться о провинности заранее. Айза уверена – только предоставляя отпрыскам полную свободу, можно воспитать взрослых и самостоятельных людей. Детям же, которых тщательно оберегают мамы, позже придется сложнее.