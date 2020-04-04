«Дети и Алла снимают клипы в подвале»: Галкин рассказал о семейном досуге на карантине

Максим Галкин ленится читать книги на карантине. Об этом 43-летний телеведущий рассказал Ивану Урганту в одноименной передаче на Первом канале. Галкин отметил, что карантин его расхолаживает: раньше пародист был уверен, что на качественную литературу у него просто не хватает времени из-за обилия выступлений, однако позже оказалось, что все дело в обыкновенном нежелании.

«Я всегда считал, что мало читаю, потому что мало времени. Сейчас то же самое — времени много, но читать больше я не стал. У меня реально большой тайминг уходит на лень!» — отметил он.

Большое количество внимания Галкин уделяет своим детям — Лизе и Гарри. Вместе с наследниками юморист регулярно устраивает показательные выступления.

«Весь мой день построен на играх с детьми. После завтрака у нас идет концертный сеанс. Чаще всего, кстати, Алла с ними песни какие-то разучивает, клипы снимает в подвале. Я же просыпаюсь и думаю — надо как-то шутить ведь, на какие-то актуальные темы. А потом вспоминаю — перед кем шутить, кому это рассказывать?» — отметил он.

Недавно фурор в Сети произвел дуэт Гарри с Аллой Борисовной. Пугачева и Галкин-младший исполнили песню «Пандемия, вон!», аккомпанируя себе с помощью пандейру и мини-гитары.