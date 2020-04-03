«По женщине мы сразу разобрались»: Галкин рассказал Ивлеевой об отношениях с Киркоровым

Вечером 3 апреля популярный блогер Настя Ивлеева устроила очередной прямой эфир с коллегой-телеведущим Максимом Галкиным. Звезды устроили поэтический баттл, а затем стали задавать друг другу личные вопросы.

Провести интервью предложила Анастасия. Первым делом она поинтересовалась, ссорился ли когда-нибудь Галкин с Филлипом Киркоровым и почему.

«Я никогда с ним не ссорился, не помню такого. Филипп — это как Хулио Иглесиас в Испании. Он же как памятник! По женщине мы сразу разобрались. По-житейски все…», — рассказал Максим.

После этого ведущий отметил, что Киркоров сам познакомил его с Аллой Борисовной. При этом известно, что «король российской эстрады» смотрел этот прямой эфир вместе со 100 тысячами других зрителей. Пользуясь случаем, Ивлеева пригласила его на такой же эфир 5 апреля.

Вдобавок Настя спросила у Галкина, обижал ли его кто-нибудь когда-либо. В ответ Максим сказал, что он в принципе необидчивый человек. Ведущий вспомнил только один случай, когда школьный друг сказал ему обидную фразу о его любви к оценкам.