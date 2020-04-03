«На Укупника стал похож»: Галкин пришел к Урганту в молодежном образе

Максим Галкин нарушил карантин и лично пришел к Ивану Урганту на одноименную программу на Первом. Юморист стал пятничным гостем телеведущего в студии без зрителей. В эфире Галкин расскажет аудитории о телевизионной версии своего большого концерта, а также немного затронет «семейные вопросы» с Аллой Пугачевой и ситуацию с коронавирусом.

Зрители в предвкушении очередного выпуска обратили внимание на образ Галкина. Так, для выхода в свет Максим выбрал молодежный спортивный костюм со штанами на резинках, белую рубашку и кроссовки в тон комплекту. Сильнее же всего бросилась в глаза густая кудрявая шевелюра юмориста.

«Подумала сначала, что Укупник у Урганта», «На Укупника стал похож», «Костюм изувечил все пропорции красавца Максима», «Почему не на карантине?», «На Леонтьева кудряхами похож», «Ждем очень Максима Анатольевича! Наконец-то кто-то годный», — делились соображениями они.

Пару по выпуску Галкину составит актриса Анна Банщикова. Она представит аудитории новый сезон сериала «Ищейка».