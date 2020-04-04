«Бабушка вышла на минуту»: шестилетняя дочь Тимати и Шишковой повредила ногу

Шестилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой повредила ногу. Все произошло в момент, когда ребенок показывал бабушке Симоне домашний спектакль с использованием беговой дорожки. На обнародованных Юнусовой роликах за несколько минут до инцидента маленькая Алиса сначала усаживает родственницу «в партер», а затем заботливо придвигает ей пуфик для ног. После всех приготовлений малышка включает устройство и начинает на нем танцевать.

Заканчивается выступление печально. Что именно произошло с Алисой – неизвестно, однако на правой ноге по итогу появилась большая рана.

«Вот что произошло, когда бабушка на минуту вышла из «зала в антракте!» – сокрушенно написала Симона, приложив снимок последствий. На фотографию нельзя взглянуть без содрогания.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни заявили, что родственница во время игры с внучкой проявила безалаберность, поскольку детям нельзя разрешать столь опасные игры. Другие постарались поддержать Симону и отметили, что практически любой активный ребенок хоть раз падал и травмировался в детстве. «Теперь будем играть в доктора», – резюмировала знаменитость.