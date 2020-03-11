«Она не знает слова «невозможно»: Алена Шишкова рассказала, какой растет дочь Тимати

Алена Шишкова больше 5 лет назад состояла в отношения с Тимати. Ходили слухи, что они планируют пожениться. Однако после рождения дочки Алисы идиллия разрушилась. Рэпер расстался с моделью.

Вскоре у него завязались отношения с Анастасией Решетовой. Не так давно девушка родила ему сына Ратмира. Экс-возлюбленная прекрасно ладит с мамой артиста Симоной Юнусовой и доверяет ей воспитание внучки.

Алиса много времени проводит с бабушкой. Она занимается балетом, катается на доске для серфинга, как и папа, а также много путешествует. Девочка подружилась с маленьким братом и теперь часто бывает в гостях у отца.

А вот Шишкова не познакомилась с сыном Тимати. По ее словам, рэпер просто не позвал ее в гости. На днях Алена решила пообщаться с поклонниками и рассказала, какой растет ее дочка.

«Как это не казалось бы странным, Тим и я очень похожи по характеру. Алиса бесстрашная и рисковая, и как мама, и как папа. Но я была более усидчивая, могла часами что-то шить, рисовать, лепить. Алиса более подвижная. Как я, и как Тим, она не знает слова «невозможно». Но при всей своей активности Алиса в малознакомых компаниях очень робкая и скромная. Это тоже от меня», — поделилась модель.

Она также добавила, что девочка очень любит животных. Наследница звездных родителей проявляет доброту даже к жучками и паучкам. Вторая вице-мисс Россия — 2012 отметила, что Алиса не боится приниматься за новые дела, пробовать свои силы в разных областях. Напомним, что недавно во время прогулки по центру Москвы дочка Тимати рассекретила свой дом. Сама Шишкова недавно приняла участие в миланской Неделе моды.