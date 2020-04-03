«Тест как для беременных»: Рудковская сдала анализы на коронавирус

Для того, чтобы убедиться, что у нее все в порядке, продюсеру даже не пришлось выходить из дома.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская сдал тест на коронавирус. 45-летняя знаменитость последовала примеру многих коллег по шоу-бизнесу и решила проверить состояние своего здоровья.

Напомним, вот уже несколько недель многодетная мать вместе с супругом Евгением Плющенко и младшим сыном Сашей соблюдает карантин. Яна рассказывала, что в условиях самоизоляции даже начала сама готовить для своих мужчин, ведь домработницы и повара сидят дома.

Результат теста оказался отрицательным. В личном Telegram-канале Рудковская отметила, что для сдачи анализов ей даже не пришлось покидать пределы своего особняка. С помощью друзей Яна заказала на дом китайский экспресс-тест, который за несколько минут способен дать достаточно достоверный результат.

«Он очень похож на тест для беременных. Очень продвинутый, им сейчас пользуются в Китае, Южной Корее. Теперь можно ни о чем не беспокоиться, особенно о том, что можно кого-то заразить», — резюмировала она.

Ранее результатами теста также поделилась Лера Кудрявцева. Несколько дней ведущая «Секрета на миллион» находилась в разлуке с мужем и дочерью, чтобы быть уверенной, что ее близкие не заболеют. Сама Кудрявцева также оказалась здорова.