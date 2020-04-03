«Красавцы папа и сын»: Решетова поделилась домашним фото с Тимати и Ратмиром

24-летняя модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками домашним фото с Тимати и маленьким Ратмиром. Недавно глава семейства вернулся в Россию с Мальдив: на острова рэпер отправился один, чтобы продуктивно поработать, а также восстановить силы.

Сразу после прилета Юнусов отправился на добровольный карантин и пообещал сдать необходимые анализы, чтобы быть уверенным в том, что не подхватил вирус.

Недавно музыкант воссоединился с любимыми, поскольку не смог долго находиться в одиночестве. Семейным теплом молодая мать Анастасия Решетова поделилась с поклонниками. Она обнародовала снимок, на котором Тимати прячется под одеялом, а рядом с ним ползает юный наследник. За безопасность маленького хозяина отвечают коты.

«Моя туса», — подписала кадр модель.

Многие поклонники остались в восторге от царящего в семье Тимати уюта. «Красавцы папа и сын», «А у папки волосы черные, как смола. Красивые, густые… дай Бог, чтоб и у сыночка такие же хорошие волосы были», «Какой он у вас шладкий», «Ратмирчик у вас всегда веселый такой», «Папаня-то соскучился, по глазам видно», — делились впечатлениями они.